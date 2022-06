Simpatia e risate il 25 giugno a Venaria con l'ultima data del Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show

LA MILANESIANA, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, arriva il 25 giugno alla Cappella di Sant’Uberto della Reggia di Venaria, con il Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show. Lo spettacolo è l’ultima data del tour iniziato nel 2017!

Introducono lo spettacolo Guido Curto (Direttore della Reggia di Venaria Reale) ed Elisabetta Sgarbi.

Inizio spettacolo ore 21. In collaborazione con CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE, ENEL, SALONE DEL LIBRO DI TORINO.

Massimo Lopez e Tullio Solenghi nel 2017 decidono di tornare insieme sul palco dopo 15 anni come due vecchi amici che si ritrovano, in uno Show di cui sono interpreti ed autori, coadiuvati dalla Jazz Company del maestro Gabriele Comeglio, che esegue dal vivo la partitura musicale: uno spettacolo che dopo tante stagioni trionfali si avvia con sempre rinnovata passione alla sua chiusura, in un ultimo imperdibile appuntamento.

Ne scaturisce una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni ed interazioni col pubblico. Tra i vari camei, l’incontro tra papa Bergoglio (Massimo) e papa Ratzinger (Tullio) in un esilarante siparietto di vita domestica, o quello di Maurizio Costanzo con Giampiero Mughini; e poi i duetti musicali di Gino Paoli e Ornella Vanoni, e quello di Dean Martin e Frank Sinatra, che ha sbancato la puntata natalizia di “Tale e Quale Show” del 2016, dalla quale è scaturito il desiderio di tornare sulle scene insieme. In quasi due ore di spettacolo, Tullio e Massimo, da “vecchie volpi del palcoscenico”, si offrono alla platea con l’empatia spassosa ed emozionale del loro inconfondibile “marchio di fabbrica”.

