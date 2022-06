Dalla tv al ring: Elisabetta Canalis si prepara a "menare le mani" sul palco della Reggia di Venaria: "Sono pronta"

Una regina (della televisione) per la cornice della Reggia (di Venaria). Tutto pronto per sabato sera, quando in Piazza della Repubblica 4 a Venaria Reale avrà luogo la dodicesima edizione della Night of Kick and Punch. La serata di gala dedicata agli sport da ring quest’anno avrà come protagonista la kickboxing stile K-1 che consente di colpire l’avversario con calci, pugni e ginocchiate.

Una combattente vip

Grande attesa per gli appassionati, ma anche per i curiosi, visto che sul ring salirà anche Elisabetta Canalis, showgirl e personaggio televisivo che vuole mettere in mostra anche le sue doti di combattente e di atleta.

La Canalis sosterrà un match sulla distanza di tre riprese da un minuto e mezzo ciascuna contro Rachele Muratori con le regole dello stile low kick: pugni al viso ed al corpo, calci al viso, al corpo ed alle gambe. Elisabetta si è allenata con Angelo Valente, ex campione del mondo di kickboxing ed oggi allenatore ed organizzatore conosciuto a livello internazionale. “Mi sono appassionata a questa disciplina grazie ad Angelo, è stato lui che mi ha guidata alla conoscenza e nella pratica della kickboxing - confida -. Abbiamo iniziato ad allenarci insieme ormai quattro anni fa e posso dire che, oltre ad avere una grande storia da atleta professionista, Angelo è uno dei migliori coach che ci siano. Sono pronta per il match di sabato”.

L'evento a 360 gradi

Denominata Black Tie Edition (edizione in cravatta nera), organizzata da Angelo Valente, in collaborazione con la Reggia di Venaria e con la Federazione Medico Sportiva Italiana, la Night of Kick and Punch 12 sarà un evento ad invito in cui gli spettatori potranno assistere ai combattimenti seduti a tavola, gustando pietanze di alta cucina dopo aver bevuto un aperitivo nello spettacolare giardino della Reggia di Venaria. Presenteranno la bellissima Federica Fontana e Valerio Lamanna, la voce degli sport da combattimento in Italia.