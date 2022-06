Nichelino: evade dai domiciliari e crea scompiglio in una banca, 46enne arrestato

A raccontarla sembra una scelta da film con Boldi e De Sica protagonisti, invece è cronaca vera, successa a Nichelino.

Un 46enne agli arresti domiciliari, prima avverte i carabinieri di volersi recare in ospedale perché si sentiva poco bene, ma poi invece di tornare a casa è protagonista di un vivace alterco con un impiegato di banca in piazza Camandona, scatenando lo scompiglio che costringe le forze dell'ordine a intervenire. Risultato: per l'uomo sono scattate le manette per evasione.

Il 46enne è stato poi portato davanti al giudice che gli ha nuovamente concesso la misura alternativa al carcere. Con la speranza che l'ultimo episodio non abbia ulteriori strascichi.