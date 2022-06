Domani Nichelino festeggia al Borgo Antico il suo 328° compleanno

Tra i diversi appuntamenti ci sarà anche la proiezione del video "Inchiostri e acquerelli per immaginare la storia", realizzato nel 2020 in occasione della mostra per il ventennale dell'attribuzione del titolo di Città a Nichelino. Da feudo a città alla realtà attuale, per un viaggio lungo 328 anni da rivivere in un pomeriggio di festa.