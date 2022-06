Da presidio di sicurezza a giungla selvaggia: la triste fine della caserma dei vigili di via Morandi [FOTO e VIDEO]

Degrado e abbandono attorno alla ex sede dei vigili in via Morandi

Una volta era un presidio di sicurezza sul territorio, ma gli antichi fasti della sede della polizia municipale di via Morandi sono ormai un ricordo sbiadito. Il presente è infatti fatto di erbacce alte, qualche telecamera di videosorveglianza spenta e insegne ammalorate, cancellate.

Sono bastati pochi mesi di chiusura per far precipitare l’ex sede della Municipale in un baratro fatto di degrado e abbandono. L’erba, non tagliata, è ovunque. I rifiuti lasciati da chi transita nei pressi di via Morandi anche. Eppure per ristrutturare la sede sarebbero bastati 750.000 euro, ma la precedente amministrazione ha fatto altre scelte.

Oggi la Circoscrizione 2 deve accontentarsi della sola sede di via Pinchia e di Strada Comunale Mirafiori, mentre il quartiere dice addio all’ennesimo servizio. Di certo, l’ex sede di via Morandi non ha oggi un futuro. “Molti temono l’occupazione di un edificio abbandonato, ma non ci sarà un periodo in cui lasceremo la struttura di via Morandi vuota” aveva affermato l’ex assessore all’Urbanistica Antonino Iaria. Il presente, però, è fatto di degrado e incuria.