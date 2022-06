L'arcivescovo di Torino annuncia nuovo Consiglio episcopale: Concetta Caviglia cancelliere vescovile della Curia metropolitana

Il nuovo arcivescovo di Torino, Roberto Repole, ha annunciato oggi nel Santuario della Consolata la composizione del suo nuovo Consiglio episcopale.

Le nomine avranno decorrenza dal prossimo primo settembre. Agli attuali componenti Repole ha chiesto di accompagnarlo nella transizione fino al 31 agosto, esprimendo la sua gratitudine per lo stile "corresponsabile, semplice e fraterno" del loro lavoro. Le novità, ha spiegato l'arcivescovo, riguardano non solo le persone ma anche i ruoli.

L'annuncio oggi nella supplica subito dopo la messa per la Festa della Consolata, nel 30/o della sua ordinazione presbiterale. Questa sera il nuovo arcivescovo guiderà una processione per le vie del centro, con partenza e arrivo al Santuario della Consolata.

Alessandro Giraudo sarà il nuovo vicario generale e moderatore della Curia. Scelto "per la sua competenza giuridica", lascia l'incarico di cancelliere arcivescovile. Mauro Rivella sarà il vicario episcopale per gli affari economici. Scelto per "la grande competenza maturata fin dal suo incarico di direttore dell'ufficio nazionale per i problemi giuridici", manterrà anche l'incarico di parroco di Santa Rita. Mario Aversano sarà vicario episcopale per la pastorale sul territorio, cessando il suo incarico di parroco a Nichelino. "E' stato scelto un vicario unico - ha sottolineato l'arcivescovo - però a tempo pieno: potrà così mettere a disposizione tutte sue energie per una maggiore vicinanza alle realtà territoriali, cercando nuove collaborazioni con i preti sul territorio".

Michele Roselli sarà vicario episcopale per la formazione, ma manterrà anche gli incarichi di direttore dell'ufficio catechistico e di responsabile del servizio diocesano per il catecumenato. La scelta è motivata dalla necessità di "porre al centro della vita ecclesiale una dimensione formativa permanente", e di "formare nuove ministerialità laicali". Ugo Pozzoli, missionario della Consolata, sarà vicario episcopale per la vita consacrata, mettendo "al servizio della Diocesi l'esperienza sacerdotale e le esperienze acquisite con gli importanti incarichi istituzionali da lui svolti". Farà parte del Consiglio episcopale anche il vicario generale di Susa, Daniele Giglioli. "La sua conoscenza della diocesi di Susa - ha detto Repole - è per me una garanzia preziosa per poter lavorare verso percorsi di unità, pur nelle differenze".

E ancora, Concetta Caviglia sarà il nuovo cancelliere vescovile della Curia metropolitana, scelta "per la competenza giuridica maturata nel suo lavoro presso il Tribunale ecclesiastico interdiocesano". Ma anche come "segno del fatto - ha rimarcato l'arcivescovo - che nella chiesa le donne sono protagoniste".