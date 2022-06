Lutto per Confagricoltura Torino: se ne vanno due grandi interpreti dell’agricoltura torinese

Due lutti, a pochi giorni di distanza, per i pensionati del mondo agricolo torinese.

Giovedì 16 giugno, a Caselle Torinese, si è spento Bartolomeo, per tutti "Nino" Brunelli, classe 1937, per lunghi anni vicepresidente del sindacato dei pensionati di Confagricoltura Torino, animatore instancabile degli eventi dell’associazione, sempre in mezzo agli agricoltori di cui era espressione autentica in qualità di imprenditore agricolo zootecnico all’avanguardia del comparto.

Questa mattina 20 giugno, a Perosa Canavese, è mancato Guido Detragiache, 90 anni, attivo fino all’ultimo con i suoi consigli nell’azienda agricola di famiglia dedita all’allevamento di bovini da carne di razza Piemontese.

“Guido è stato un punto di riferimento importante per tutti gli imprenditori agricoli del Canavese - come ricorda Sergio Tos, presidente zonale di Confagricoltura - un vero patriarca della sua grande famiglia”.

Detragiache è anche stato sindaco del comune di Perosa Canavese dal 1985 al 1990.

“Il suo equilibrio e la sua dirittura morale, associati a uno spiccato senso civico - ricorda Ernesto Balma, presidente del sindacato pensionati di Confagricoltura Piemonte - l’hanno portato a ricoprire l’incarico di presidente del Sindacato Pensionati di Confagricoltura Torino dal 2005 al 2013”.

Le sue esequie avranno luogo a Perosa Canavese, mercoledì 22 giugno alle 10 nella chiesa parrocchiale; il rosario verrà recitato nella stessa chiesa martedì 21 alle 20,30.