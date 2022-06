Incidente nella mattinata di oggi, lunedì 20 giugno, sulla tangenziale di Torino, tra La Loggia e Moncalieri, in direzione Milano.

Nel tamponamento tra due veicoli, un furgoncino e una macchina, avvenuto poco prima delle 10.30, il conducente dell'auto è stato portato all'ospedale Santa Croce di Moncalieri, per fortuna non in gravi condizioni.

A seguito del sinistro, il traffico risultata fortemente rallentato.