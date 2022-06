Ireti riammoderna la rete: da oggi stop al traffico in via Santa Teresa

Dal 26 giugno all’8 luglio prenderà via la seconda tranche di lavori tra via Arsenale e via XX Settembre

Non c’è pace per i residenti del centro di Torino. Dopo aver convissuto per mesi con un grande cantiere in XX Settembre, con disagi alla circolazione e al commercio, da oggi sono previsti nuovi interventi in via Santa Teresa. Ireti, la società che si occupa della distribuzione di corrente per conto di Iren, deve fare dei lavori per il rinnovo per il riammodernamento della rete.

Fino al 25 giugno chiuso l'incrocio tra via Santa Teresa a via Arsenale

E così da questa mattina fino al 25 giugno resterà chiuso l’incrocio tra via Santa Teresa e via Arsenale. A chiarirlo l’assessore alla cura della città Francesco Tresso, rispondendo ad un question time presentato dal vicecapogruppo di Torino Bellissima Pino Iannò. Fino a sabato “i veicoli in ingresso da piazza Solferino saranno deviati in via San Francesco d’Assisi, ad eccezione dei residenti e di chi effettua operazioni di carico e scarico” nei negozi.

Seconda tranche di interventi dal 26 giugno

Dal 26 giugno all’8 luglio prenderà via la seconda tranche di lavori. Il cantiere, ha spiegato Tresso, si sposterà “tra via Arsenale e via XX Settembre”. Anche in questo caso stop totale al traffico, tranne per chi abita nella via o deve consegnare merce alle attività commerciali. L’ultimo tratto oggetto di scavi sarà quello tra via XX Settembre e piazza San Carlo, con lavori dall’11 al 22 luglio. Durante questi giorni sarà sospesa la limitazione al transito in via XX Settembre, a partire da via Bertola, con spegnimento delle telecamere.

Se nelle prime comunicazioni di Ireti non era indicata la data di fine lavori, dopo le osservazioni di Iannò i volantini informativi sono stati integrati. "Bene -commenta il vicecapogruppo di Torino Bellissima - si siano riattivate le dovute comunicazioni verso i residenti e i commercianti della zona . Saranno purtroppo loro a subire i maggiori disagi: monitoreremo che i lavori si svolgano nei tempi annunciati".