Contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti: due arresti

Nelle scorse ore, una pattuglia di poliziotti in abiti civili ha notato un nutrito gruppo di stranieri stazionare nei pressi del ponte Carpanini, con atteggiamento sospetto. I poliziotti, eseguita una prima attività di osservazione, durante la quale due di queste persone avrebbero prelevato qualcosa che si trovava nascosto sotto due cartelloni pubblicitari, per poi cederla a un terzo soggetto, allontanatosi in bicicletta dopo aver dato delle banconote a uno dei due, ha segnalato il fatto alla Centrale Operativa.

Sul posto è arrivata una volante che ha fermato le due persone segnalate: due cittadini marocchini di 22 e 31 anni, entrambi irregolari sul territorio nazionale. I poliziotti hanno poi rinvenuto e sequestrato, proprio sotto i due cartelloni pubblicitari, alcuni panetti di hashish, per un peso complessivo di 350 grammi; i due fermati sono stati arrestati per spaccio di sostanza stupefacente in concorso.