Cantautori in canottiera: torna la rassegna estiva della musica indipendente all'Off Topic

Racconti, parole, aneddoti. Torna a Off Topic tutti i martedì alle 19, dal 21 giugno al 2 agosto, "Cantautori in Canottiera": il salotto musicale dell’estate torinese prodotto da The Goodness Factory per portare al centro la scena musicale indipendente italiana.

Per l’edizione 2022 sono già stati annunciati Maurizio Carucci, Napoleone, N.A.I.P, Galea, Marta Del Grandi, Queen of Saba e Lepre.

Il format dell’estate è nato nel 2016 in riva al Po e ha ospitato negli anni artisti del calibro di Ermal Meta, Diodato, Erica Mou, Giovanni Truppi, Margherita Vicario, Edda, Maria Antonietta, Roberto Angelini, Giorgieness, Colapesce, Dimartino, Dente, Giancane, Marianne Mirage e tanti altri.

Anche l’edizione del 2022 vede alla conduzione Alberto Bianco, direttore artistico della rassegna, con il musicista Marco di Brino.

Nel primo appuntamento in programma martedì 21 giugno alle 19 Cantautori in Canottiera ospita Maurizio Carucci - frontman degli Ex-Otago - e Napoleone.