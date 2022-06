Scelti i finalisti dell'edizione 2022 di Pagella Non Solo Rock

Il celebre concorso rivolto ai gruppi musicali emergenti continua a scrivere la storia della musica giovanile della nostra città dando spazio alla creatività con un'edizione 2022 che è riuscita dopo due anni di enormi difficoltà dovute alla pandemia globale, a tornare ad essere un festival itinerante. Pagella Non Solo Rock è stato ospitato da alcune delle migliori realtà dedicate alla creatività giovanile: Blah Blah, CPG di Strada delle Cacce, l'Imbarchino del Valentino e sPAZIO211. Una edizione che è stata connotata da una massiccia presenza di pubblico e da un rinnovato senso di aggregazione. Un rinascimento culturale vero e proprio sottolineato dalla effervescente presenza di chi ha presentato tutte le selezioni: IL NARRATORE URBANO. Tutti i gruppi sono stati ascoltati e valutati dalla giuria composta da GABRIELE SINATRA (Project Manager - Sofa So Good // Sofarm Festival), ELISABETTA ROSSO (giornalista - La Stampa Torino- Rolling Stone Italia), GIANLUCA SERRA (Label Manager Reload Music), che ha scelto 5 dei 6 finalist* che si esibiranno nella finale di domenica 26 Giugno prima dei super ospiti PUNKREAS. Il sesto finalista è stato selezionato dai vostri voti; il VOTO del PUBBLICO. Le preferenze sono andate ai FOLIAGE. Pagella Non Solo Rock si inserisce a pieno titolo nel quadro delle politiche rivolte alle e ai giovani creativi/e della città con l’obiettivo di sostenere e promuovere la loro produzione culturale e la musica dal vivo.