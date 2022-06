Piromani in azione a Nichelino, cassonetti dati alle fiamme in via Torino

Nichelino torna a fare i conti con l'emergenza piromani e i cassonetti di rifiuti dati alle fiamme. Dopo il caso avvenuto in pieno giorno in via Oristano, ieri sera ignoti hanno appiccato il fuoco ai bidoni che si trovano lungo via Torino.

I passanti e l'assessore Azzolina spengono il rogo

A contribuire a spegnere il rogo, prima che la situazione degenerasse, sono stati alcuni passanti, tra cui l'assessore all'Istruzione Alessandro Azzolina, che hanno usato gli estintori di un negozio e di un circolo delle vicinanze.

Poi Azzolina ha denunciato con forza l'accaduto sulla sua pagina Facebook. "Queste sono cose che fanno davvero arrabbiare. I nichelinesi sono persone con un gran cuore, senso di solidarietà e spirito civico, ma c'è una minoranza totalmente irrispettosa di tutto e tutti che mina costantemente l’immagine della Città".

"Chi ha visto o sa qualcosa contatti le forze dell'ordine"

"Da quello che ho visto – prosegue l'assessore - e che riferirò alle forze dell’ordine, l’incendio è stato doloso e non credo ad opera di “giovani annoiati”, come troppo spesso si tendono a derubricare atti simili. Ad ogni modo se qualcuno avesse visto qualcosa riferisca direttamente ai Carabinieri o alla Polizia locale”. Sperando di arrivare ad individuare i responsabili, prima che tornino a colpire.