San Giovanni, musei e gallerie a solo 1 euro nel giorno della festa del Santo Patrono

Tutto pronto a Torino per festeggiare San Giovanni e per chi sceglie di trascorrere il giorno di festa all'insegna delle cultura, la Città offre un panorama di proposte con musei e gallerie aperte.

Gam – Galleria d’Arte Moderna, Palazzo Madama, Mao - Museo di Arte Orientale, PAV – Parco d’Arte Vivente, Fondazione Merz, Pinacoteca Agnelli, Fondazione Accorsi – Ometto - Museo di Arti Decorative, per festeggiare insieme a cittadini e turisti il santo patrono, offriranno l’ingresso alle sale espositive al costo simbolico di 1 euro.

A ingresso gratuito il Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea e il Museo della Radio e Televisione Rai.

Tariffa agevolata anche per il Museo Nazionale della Montagna (7 euro anziché 10 euro) e il Musli – Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia (5 euro anziché 8 euro).

Le proposte

Gam, Mao e Palazzo Madama

Alla GAM oltre alle opere custodite nella Galleria del Novecento e a "Una collezione senza confini", che espone una selezione di opere contemporanee, alla GAM saranno visitabili le mostre "World Press Photo 2022", "I Maestri Serie Oro" di Flavio Favelli in Wunderkammer e l’esposizione dedicata a Jannis Kounellis, visitabile dal 22 giugno in VideotecaGAM.

Al MAO alle 16.30 il gesto artistico di Chrysanne Stathacos: durante questo momento aperto al pubblico l’artista disperderà con un soffio rituale il mandala di rose e specchi realizzato nelle giornate del 22 e 23 giugno.

Il pubblico potrà inoltre ammirare le opere esposte nelle gallerie dedicate a Cina, Giappone, Himalaya, Asia meridionale e Sud-est asiatico e visitare l’esposizione temporanea "Il Grande Vuoto".

I Servizi Educativi del MAO propongono inoltre alle 16.30 un’attività per famiglie dal titolo “L’impermanenza del bello: Rose mandala”: in occasione della presenza in museo dell’artista Chrysanne Stathacos si assisterà al gesto conclusivo della sua performance con il soffio che spazza via, il momento della distruzione del mandala di fiori. A seguire in laboratorio i partecipanti potranno realizzare con i petali di rosa un piccolo mandala su un piatto di ecocarta.

A Palazzo Madama, oltre alla collezione permanente con opere databili dal periodo romano all’Ottocento, esposte in un palazzo unico al mondo, perfetta compenetrazione di duemila anni di storia: da porta romana a castello medievale, da capolavoro del Barocco europeo a sede del Senato, il pubblico avrà accesso alle mostre temporanee "Invito a Pompei" e "Da San Pietro in Vaticano. La tavola di Ugo da Carpi per l’altare del Volto Santo". Alle 16.30 visita guidata alla mostra Invito a Pompei.