Moncalieri, il sindaco Montagna patteggia 10 mesi per falso ideologico e accesso abusivo a sistema informativo

"Per “scontare” la colpa di aver chiesto un indirizzo, in alternativa al processo, inizio la Messa alla Prova. Vale a dire, su disposizione del tribunale, un numero di ore (160) da svolgere come servizio di pubblica utilità in un ente benefico. Scelgo un’associazione che opera con i malati presso l’Ospedale Molinette di Torino. Inizio il percorso il 23 dicembre 2019 e lo interrompo a febbraio 2020, quando gli ospedali chiudono le porte causa Covid", aggiunge il sindaco di Moncalieri. "A luglio dello stesso anno, chiedo e ottengo la disponibilità del tribunale di proseguire la messa in prova presso altra associazione, visto il perdurare dell’emergenza Covid che aveva bloccato tutte le attività di volontariato. Considerando pandemia ed elezioni, mi impegno a ricominciare il servizio alla fine di settembre. Non ho mai iniziato, perché pochi giorni dopo essere diventato per la seconda volta il Sindaco di Moncalieri, la Procura mi indaga: vengo accusato di aver svolto solo una parte delle ore dichiarate. Di qui, l’ipotesi di reato: falso ideologico".

"Ho pensato anche di lasciare"

"Non posso nascondervi il buco nel petto che mi lascia questa vicenda. Una vicenda che non ha nulla a che fare con la mia attività di Sindaco. Nonostante ciò, ho pensato anche di mollare tutto, perché il faro mediatico smettesse di accecare la serenità della mia famiglia e dei miei affetti", conclude Montagna. "Mi sono assunto le mie responsabilità e vado avanti, come sempre. Guidato, come sempre dall’amore per questa mia Comunità, che servo da sette anni".