Borgo Pilonetto: i residenti presentano un esposto contro la "malamovida" in corso Moncalieri

I residenti di Corso Moncalieri, quartiere Pilonetto, presentano un esposto per rumori molesti e disturbo della quiete pubblica.

Un'azione per contrastare la "malamovida" provocata dai locali della zona.

"E' ora di dire basta, di unirsi per manifestare contro il degrado di una movida ormai totalmente fuori controllo".

L'esposto, supportato da oltre 50 firme, non è però è l'unica azione che il gruppo intende intraprendere. "Questo è solo l'inizio, le istituzioni dovranno ascoltarci".

Una novità tra i quartieri più "caldi" soggetti alla malamovida, come Vanchiglia e San Salvario.

"Negli anni non si era mai manifestato questo problema - commenta il presidente Massimiliano Miano - nei prossimi giorni e li incontrerò per capire quali sono i problemi e quali soluzioni potranno essere messe in campo".