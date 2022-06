Rivoli Beach: al via la rassegna estiva di eventi per chi resta in città

Dal 25 giugno al 24 luglio torna Rivoli Beach, tanti appuntamenti per vivere l’estate in città, tra relax e divertimento. Nell’arco di un mese si alterneranno momenti di intrattenimento musicale, culturale, teatrale, sportivo, a cura della Città di Rivoli e del Consorzio Turismovest, in collaborazione con associazioni sportive e culturali del territorio.

Si parte il 25 giugno con il Parco Salvemini dove sarà ospitata l’arena musicale e teatrale per l’animazione dei fine settimana. Sul palco si esibiranno diversi artisti grazie anche alla collaborazione con l’Istituto Musicale di Rivoli e le Associazioni Campotheatro, Compagnia TeatrAli Aps, Le Fiabe di Beba. Commedie divertenti, teatro per famiglie, concerti per tutti i gusti. Ad inaugurare l’area sarà, sabato 25 giugno alle 21,30, la commedia teatrale “Nemici come prima” (ingresso 10 euro, prenotazioni 347.2211204 – rivoliateatro@libero.it), mentre il giorno dopo, domenica 26 giugno alle 17,30, spazio allo spettacolo comico e interattivo per tutta la famiglia ad ingresso gratuito “Le buffe fiabe animate”. Altro spettacolo teatrale gratuito per bambini si terrà domenica 3 luglio sempre alle 17,30 con “La Streghetta Gina impara a volare”. Venerdì primo luglio torneranno ad esibirsi a Rivoli i “Mons”, il gruppo finalista del talent show di Rai 1 “The Band”. Si susseguiranno per tutti i weekend di luglio diverse band pop rock e funk come i Boia Funk venerdì 8 luglio o il concerto dei Prospettiva Zero con il tributo a Renato Zero in programma venerdì 22 luglio, per poi chiudere il 24 luglio con i Why Not. Anche i concerti in calendario saranno gratuiti.

Il Parco Salvemini ospita al suo interno, oltre a una piccola area bar creata ad hoc per rifocillarsi durante gli eventi di questa calda estate, il classico parco giochi presente in modo stabile in loco, la Biblioteca e l’Informagiovani della Città di Rivoli.

Nei pressi di Piazza I Portici, fino al 24 luglio, saranno allestiti, per il gioco e il relax, campi da beach volley, sdraio per prendere il sole e gonfiabili per bambini.

E per visitare il centro storico di Rivoli in comodità e divertimento sarà attivo il trenino turistico Rivolzonzo con l’orario estivo, in vigore dal 24 giugno al 23 luglio: venerdì 21,30-23; sabato 17-19,30 e 21,30-23. Partenza dal Punto info di piazza Martiri della Libertà.

Nelle aree verdi e nei parchi ci saranno momenti dedicati al fitness ed allo sport all’aperto, un’occasione per pensare al benessere e vivere il territorio. Gli appuntamenti coinvolgeranno le aree attrezzate della città, la Collina Morenica, il parco di San Grato ma anche i comuni limitrofi di come Reano e Buttigliera Alta.

Il Parco di Palazzo Piozzo di Rosignano ospiterà, fino al 17 luglio, la diciottesima edizione di “BAM ON TOUR 2022”- Biennale d’arte moderna e contemporanea del Piemonte e di “SCULPTURA 2” (esposizioni, performance artistiche e musicali, fashion shooting) e “I caffè di Palazzo Piozzo” fra musica, arte e socialità (conferenze, concerti e presentazioni libri).

Il programma degli appuntamenti estivi della Città di Rivoli si chiuderà nel week-end dal 22 al 24 luglio con il “Festival d’Estate” organizzato dalla Pro Loco di Rivoli in collaborazione con Cuochi Master in piazza Aldo Moro.

Appuntamenti tra musica, convivialità e letture anche a Buttigliera Alta dove dal 15 al 17 luglio è in programma il Festival Internazionale di Musica Celtica. Venerdì 8 luglio piazza Donatori di Sangue ospita “La Cena in Giallo” (prenotazione obbligatoria chiamando 329.2505449, 329.0633928 o 339.4919048) mentre sabato 9 luglio, alle 19, si balla con l’orchestra liscio piemontese I Roeri. Info: www.comune.buttiglieraalta.to.it.

Per info: www.turismovest.it