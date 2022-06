Tornano i campi estivi di volontariato nel Parco Nazionale Gran Paradiso

Dopo la pandemia riprendono i campi estivi di volontariato nel Parco Nazionale Gran Paradiso, una possibilità di vivere in modo diverso l’area protetta, contribuendo in prima persona alle attività turistiche e di promozione del territorio, nell’anno del centenario.

L’Ente Parco organizza durante luglio e agosto campi estivi ideati per piccoli gruppi, con soggiorni della durata di 11-12 giorni, nel versante piemontese del Parco, in valle Orco. Il progetto si rivolge agli appassionati di montagna, agli studenti e a coloro che sono interessati a partecipare alla gestione del turismo nell'area protetta. L'obiettivo è di far vivere da vicino il contatto con la natura e la cura della fruizione turistica e della conservazione del patrimonio ambientale nel parco nazionale più antico d’Italia.

Il servizio prevede la partecipazione attiva ai progetti di salvaguardia, mobilità sostenibile, sensibilizzazione e divulgazione previsti dal Parco per il periodo estivo. In Valle Orco, il supporto dei volontari andrà anche alla rassegna “A piedi tra le nuvole”, che vede nelle domeniche di luglio e agosto la regolamentazione del traffico automobilistico lungo la strada che conduce ad un altipiano di rara bellezza a circa 2.600 metri di quota: il piano del Nivolet.

Grazie ai volontari il Parco riesce ad offrire ai visitatori un servizio efficiente di accoglienza e sensibilizzazione all’importanza del “muoversi leggeri” nell’ambiente naturale; i partecipanti hanno quindi un compito importante ai fini della conservazione.

I turni dei campi per l’estate 2022 sono i seguenti: dal 7 al 17 e dal 21 al 31 luglio, ad agosto dal 4 al 15 e dal 18 al 28. La scadenza per l’invio della domanda di partecipazione, scaricabile dal sito www.pngp.it, è il 30 giugno per i turni di luglio, il 31 luglio per quelli di agosto.

I partecipanti soggiorneranno in una foresteria a Ceresole Reale, a loro carico saranno le spese per il viaggio ed il vitto. Per maggiori informazioni visitare il sito https://www.pngp.it/iniziative-del-parco/volontariato-e-stage/campi-estivi oppure telefonare al numero 011-8606233 (lunedì-venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00) e-mail: info@pngp.it