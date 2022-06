A Moncalieri arriva Hortus, il primo orto urbano con prodotti a 'centimetro zero'

"Per cambiare il mondo partiamo dalle radici". Lo slogan scelto dall'azienda Agricooltur rende bene l'idea di quello che è Hortus, l'innovativo orto aeroponico che lancia prodotti a 'centimetro zero', presentato nell'area commerciale 45° Nord di Moncalieri. Esempio di coltivazione sostenibile L'aeroponica è un metodo di coltivazione innovativo, che permette alle piante di svilupparsi senza terreno, risparmiando fino al 98% di acqua rispetto alle colture tradizionali (dato ancor più significativo, in tempi di siccità) e senza l'utilizzo di trattamenti potenzialmente dannosi per la salute dell'uomo, delle piante e dell'ambiente. L'orto sviluppato a Carignano è un progetto di coltivazione urbana partecipativa ma anche un hub di vendita di prodotti assolutamente genuini e naturali. Grazie alla tecnologia brevettata da Agricooltor, Hortus si pone l'obiettivo di offrire alla comunità un esempio virtuoso di coltivazione sostenibile e più accessibile a tutti sotto molteplici aspetti: zero residui, meno consumo d'acqua, meno concimi e trattamenti, alimentazioni da energie rinnovabili. Laboratori green per i bambini Per toccare con mano l'esperienza di Hortus, il 45° Nord propone una serie di laboratori green rivolti ai bambini e alle famiglie, in cui si potrà sperimentare il metodo di coltivazione aeroponica, seminando la propria piantina all'interno dell'orto, per poi tornare a riprenderla a crescita ultimata. L'assessore all'ambiente di Moncalieri Alessandra Borello ha sottolineato, nel corso della presentazione, "l'importanza del rapporto tra ambiente e cibo a km0, tra sostenibilità e tavola. Avvicinare i più piccoli a questi temi, portarli agli orti è un passo fondamentale". Concetto che è stato ribadito anche dalla collega Laura Pompeo, che ha parlato anche come vicepresidente del parco della collina del Po: "Tutelare l'ambiente è importantissimo, così come tenere alta l'attenzione alle tematiche facendo azioni in favore delle nuove generazioni".

Il direttore di 45° Nord Luca Gamberoni e la dottoressa Giusy Vitale di Svicom, la società che gestisce il centro commerciale, hanno parlato di "back to future, dopo i due anni di pandemia. Questo è un seme che coinvolgerà tutti in iniziative per cibo sano e tutela dell'ambiente, con una forte connotazione territoriale". Di Via: "90 prodotti a centimetro zero"