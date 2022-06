Insegnante di Moncalieri trovato morto in casa: fatale un improvviso malore

Un malore improvviso, figlio magari del grande caldo che fino a ieri ha tormentato Torino e provincia, è stato fatale a un 62enne insegnante di Moncalieri.

A dare l'allarme, chiamando Polizia locale e Vigili del fuoco, erano stati i colleghi, preoccupati dal fatto di non averlo più visto a scuola in questi giorni, durante gli esami di maturità. I soccorsi, quando sono entrati nella sua abitazione di via Praciosa, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il medico legale ha confermato le cause naturali del decesso, il magistrato ha deciso di non effettuare l'autopsia e la salma è stata così consegnata alla famiglia per far svolgere i funerali.