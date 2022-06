Autista della Croce Verde ucciso, al via il processo

È cominciato oggi in Corte d'Assise a Torino il processo per l'omicidio di Massimo Melis, l'autista della Croce Verde trovato senza vita nell'abitacolo della propria auto in zona Barriera di Milano la mattina dell'1 novembre 2021.

L'imputato è Gino Oste, 63 anni, che secondo la ricostruzione della polizia sparò alla vittima un colpo di pistola alla tempia la sera precedente. Il movente individuato dagli investigatori coordinati dal pm Chiara Canepa è riconducibile a un caso di stalking: Oste stava insistendo per riallacciare una relazione con una donna, Patrizia, la quale, preoccupata, ogni tanto si faceva accompagnare da Melis, suo amico.

All'accusa di omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi per l'imputato si è aggiunta quella di stalking nei confronti di Patrizia.