Teatro, il Festival delle Colline sceglie il tema dei confini e degli sconfinamenti

Torna questo autunno il Festival delle Colline Torinesi, in programma dall'11 ottobre al 6 novembre con 7 prime, 8 produzioni, e 20 spettacoli.

La storica rassegna teatrale è organizzata dal TPE - Teatro Astra in collaborazione con la Fondazione Merz, nei cui spazi, specie durante la settimana di ContemporaryArt, avranno luogo gli appuntamenti di teatro performativo.

Il tema del Festival sarà quello dei confini e degli sconfinamenti: un percorso che accompagna al superamento dei molti steccati posti tra i linguaggi artistici, ma che riflette anche sugli sconfinamenti generati dalle guerre, e sulle diaspore degli artisti perseguitati.

Il Paese ospite sarà il Belgio, in particolare con il ritratto di Mette Ingvartsen, coreografa e danzatrice, che inizierà da Torino la sua prima tournée italiana il suo ultimo lavoro, The Dancing Public (Teatro Astra, 28 e 29 ottobre), in cui esplora l'estasi del ballo.

Altra conferma è la Monografia d'artista, quest'anno dedicata ai Motus, con il loro spettacolo cult, MDLSX (Teatro Astra, 30 e 31 ottobre), ispirato a un celebre romanzo e alla vita stessa dell'interprete Silvia Calderoni.

Debutto atteso per Of The Nightingale I Envy The Fate (Fondazione Merz, 4, 5, 6 novembre) di Stefania Tansini, ispirato all'eroina tragica Cassandra, profetessa di sciagure. L'appuntamento internazionale che inaugura la ventisettesima edizione del Festival è invece con il gruppo catalano El Conde de Torrefiel il cui ultimo spettacolo, Una Imagen Interior (Teatro Astra, 11 e 12 ottobre), è coprodotto da Festival e Fondazione Tpe e viene presentato a Torino in prima nazionale insieme alla Fondazione Piemonte dal Vivo. Si rivede a Torino anche il collettivo femminile tedesco She She Pop con Hexploitation (Teatro Astra, 25 e 26 ottobre).