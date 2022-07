Summer Plays, Elena Serra in scena con “Dentro l'amore mio per uno”

Martedì 5 luglio alle 21.00 al Teatro Gobetti va in scena Dentro l’amore mio per uno, monologo liberamente tratto da Uno di Valentina Diana, pubblicato da Giulio Perrone Editore. Lo spettacolo, di e con Elena Serra, viene proposto in forma di primo studio per la drammaturgia di Valentina Diana, con la collaborazione musicale di Luigi Orfeo e il sound design di Filippo Conti. La produzione esecutiva è di Cooperativa Smart.

“In questo primo studio – racconta Elena Serra – ho scelto di essere in scena come attrice per proporre un lavoro semplice, diretto, orientato esclusivamente alla forza delle parole. In un momento di così grande confusione, con il ritorno del rumore della guerra alle porte d’Europa, sento il bisogno di condividere con il pubblico un momento di intimità, di raccoglimento e di affidarmi ad un testo che ci unisca nel riconoscimento reciproco. Ogni essere umano conosce il suo UNO, anche se non esiste. Ci accompagna da quando eravamo bambini, ci orienta, ci conforta, a volte ci contesta, altre ci abbandona e poi ritorna. UNO non esiste, ma ne incontriamo la figura nel nostro amore, nei nostri figli, negli amici, nei passanti, nei cantanti… ascoltiamo le sue parole nelle onde, il suo profumo nei fiori. Non lo possiamo toccare, ma non per questo smettiamo di cercarlo”.