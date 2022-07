Iren per le famiglie bisognose con il bonus teleriscaldamento, ma solo il 12% ha fatto domanda

A Torino, così come nel resto d'Italia, è emergenza per il caro-bolletta. Ad oggi però il solo il 12% degli utenti, dei 16 mila potenziali beneficiari, ha presentato la domanda per ottenere il "Bonus Teleriscaldamento 2022" di Iren. A fornire il dato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, durante la conferenza stampa dedicata agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici comunali.

Domande per il bonus fino al 31 agosto

Per venire incontro alle famiglie in difficoltà economica, escluse dagli aiuti messi in campo del Governo, la multiutility ha previsto uno sconto in bolletta fino a 750 euro. Possono accedere a questo beneficio coloro che hanno un Isee inferiore a 12 mila euro euro, estendibile fino a 20 mila euro con almeno 4 figli a carico. Le domande possono essere presentate fino al 31 agosto.

Dal Fabbro (Iren): "Al lavoro per intercettare 88% che non ha fatto domanda"

Al momento però, come ha spiegato il presidente Iren Luca Dal Fabbro, "stiamo lavorando con il Comune di Torino per intercettare quell'88% di cittadini che ancora non lo hanno chiesto, pur avendone diritto. Il nostro obiettivo è raggiungere il 100% delle famiglie che ne hanno diritto”.

"Il costo gas ed energia deciso dai mercati"