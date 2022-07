A Volpiano è “Notti d’Estate 2022", tra musica e comicità

Il Comune e la Pro Loco di Volpiano presentano «Notti d’Estate 2022», programma di eventi in piazza Madonna delle Grazie con inizio alle 21. Il primo appuntamento è sabato 9 luglio con lo spettacolo teatrale «I pregiudizi» dei Terconauti, trio composto dai fratelli Damiano e Margherita Tercon e da Philipp Carboni, per diffondere in modo ironico un messaggio di sensibilizzazione e informazione sul tema dell’autismo.

Martedì 12 e mercoledì 13 luglio si svolge la terza edizione del concorso canoro «La Volpe d’Oro», organizzato da Camilla Selis e Alessia Ortenzio in collaborazione con l’Istituto musicale «Lodovico Lessona», riservato ai bambini da 3 a 11 anni (categoria Kids) e ai ragazzi da 11 a 19 anni (categoria Young).

Sabato 16 luglio la Compagnia Arteprima e la Filarmonica Volpianese portano in scena «Musical Story 3.0», con la direzione d’orchestra di Pietro Marchetti, la regia di Roberto De Angelis e le coreografie di Marzia Caruso.

Domenica 17 luglio «Young people’s concert - II Edition» presenta musiche da film interpretate da Filarmonica Volpianese Junior e Lab Music.

Sabato 23 luglio lo spettacolo «Smile» realizza un incontro tra magia e stand-up comedy, con Davide Allena e Stefano Gorno.

Infine, sabato 30 luglio, in piazza XXV Aprile, si svolge la «Serata in musica» organizzata da Club House.