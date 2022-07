Scenario montagna, dal 9 luglio tre mesi di eventi e oltre venti appuntamenti

È un’estate fitta di appuntamenti quella di Scenario montagna, il festival delle valli piemontesi giunto quest’anno alla sua 18ª edizione. Un festival unico nel suo genere dedicato a chi ama stare all’aria aperta e nutrirsi di natura, musica, cultura e scoperte. Un festival per vivere la montagna in modo affascinante e divertente, adatto a tutti: grandi, piccini, famiglie, amici, novelli camminatori o esperti esploratori. 3 mesi di eventi, oltre 20 appuntamenti, 3 valli - Val Susa, Val Chisone e Val Troncea – e 10 comuni montani coinvolti, 1 tema che fa da fil rouge e dà il titolo alla manifestazione: (S)CONFINI. Perché l’edizione 2022 del festival sarà esattamente questo: un continuo attraversamento di barriere e confini, artistici, culturali, creativi, generazionali e perfino tecnologici. Dal 9 luglio al 24 settembre, nei comuni di Salbertrand, Sauze d’Oulx, Bardonecchia, Pinasca, Perosa Argentina, Inverso Pinasca, Fenestrelle, Pragelato, Villar Focchiardo sarà un susseguirsi di escursioni guidate, esibizioni musicali e spettacoli itineranti. Non solo, ad arricchire il programma di questa edizione anche due festival nel festival: Scenario Giovani e BardonecchiArp Festival, due show con la compagnia internazionale di nouveau cirque Les Farfadais e, grande ritorno, il tradizionale concertone di Ferragosto che quest’anno avrà come ospite Morgan l’artista giusto che, tra genio e sregolatezza, andrà oltre i (S)CONFINI! 9 LUGLIO

PINASCA - CENTRO POLIVALENTE

h 17.00

SCENARIO GIOVANI

START UP…START IT ALL!

Parte l’esperienza di Betwyll e di Scenario Giovani con Pierluigi Vaccaneo

Partono gli incontri di Scenario Giovani e, insieme, l’esperienza di social reading con l’app Betwyll. Ce la racconta il Founder & CEO Pierluigi Vaccaneo, uno startupper di successo.

16 LUGLIO

PINASCA - PIAZZA IMI

h 18.00

SCENARIO GIOVANI

STORIE DI UOMINI E DI CANI

Storytellers/Storymakers: costruire insieme un racconto. Con Giorgio Olmoti, Elisabetta Bosio, Cosimo De Nola.

Prendete uno scrittore che è uno straordinario soryteller e storymaker. Prendete due straordinari musicisti. E prendete un podcast di successo… Ed ecco uno spettacolo e un incontro del tutto fuori dal comune.

18 LUGLIO

FORTE DI FENESTRELLE

LABORATORI - VISITA PER I GIOVANI E I RAGAZZI

Una straordinaria opportunità: un percorso alla scoperta del Forte di Fenestrelle dedicato ai giovani e ai ragazzi e completamente gratuito!

23 LUGLIO

GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

h 15.30 € 10

CAMMINO (IN)CANTATO

Un percorso (in)cantato nella natura e nelle vibrazioni della voce con Livia Giaffreda. Una escursione-concerto che è anche scoperta della natura…e del potere della voce. Guida: nome da definire

23 LUGLIO

INVERSO PINASCA - CENTRO POLIVALENTE

h 17.00

SCENARIO GIOVANI

OLTRE GLI OSTACOLI

Una storia di successo nello sport con Daniele Maurino, campione di Trial e Enduro estremo. Prosegue il percorso di Scenario Giovani alla scoperta di opportunità e possibilità.

25 LUGLIO

FORTE DI FENESTRELLE

30 LUGLIO

PARCO NATURALE DELLA VAL TRONCEA

h 9.00 € 12

STAND UP (AND WALK) FOR SCIENCE…MA COSA TI DICE LA TESTA?

Cosa ci fanno un divulgatore scientifico ed un attore e stand-up comedian a zonzo per le montagne? Quello che ci farete voi! Una divertente escursione guidata nei sentieri della mente e…lungo i meravigliosi paesaggi della Val Troncea. Guida: Anna Boschiazzo.

31 LUGLIO

CLAVIERE

H 18.00

MUSIC IN THE STREET

3 ensemble musicali per 3 luoghi suggestivi di Claviere. Divertitevi a girare il paese per scoprire i nostri Artisti!

8 AGOSTO

SAUZE D’OULX

H 18.00

MUSIC IN THE STREET

3 ensemble musicali per 3 luoghi suggestivi di Sauze d’Oulx. Divertitevi a girare il paese per scoprire i nostri Artisti!

12 AGOSTO

CERTOSA DI MONTEBENEDETTO

VIBRAZIONI DAL PASSATO, VISIONI SUL FUTURO

H 10.00 € 10

Oliviero Alotto, ultra runner (o meglio: eco runner), divulgatore e fiduciario della Condotta Slow Food di Torino corre per sensibilizzare il mondo sulla necessità di rispettare gli ecosistemi in cui siamo immersi. Un’opportunità unica per camminare insieme a lui e ascoltare i racconti delle sue avventure.

H 17.00 € 7

Madaus in concerto. MADAUS nasce dall’incontro di tre musicisti, Aurora Pacchi alla voce, Antonella Gualandri al piano, David Dainelli al basso. 4 album alle spalle, la presenza a importanti festival accanto ai più importanti artisti nazionali e internazionali.

13 AGOSTO

FORTE DI FENESTRELLE

H 21.00 € 15 ridotto: € 7

SORTILEGIO

Il nuovo spettacolo di Les Farfadais in tour mondiale: uno show incredibile in un luogo magico. 50 minuti di acrobazie, tableaux vivants, equilibrismi, numeri aerei, creature giganti gonfiabili, interazioni con videomapping concatenati in una storia dai valori universali. Uno spettacolo site specific in cui la storia si fonde con le location in cui si svolge: il Forte di Fenestrelle .

15 AGOSTO

SPORTINIA (SAUZE D’OULX)

H 11.30

GRANDE CONCERTO DI FERRAGOSTO DELLE MONTAGNE OLIMPICHE

MORGAN

Genio e sregolatezza, personaggio televisivo ma, soprattutto, musicista eccezionale: torna il Concertone di Ferragosto e torna con Morgan e un pezzo dei Bluvertigo!

15 AGOSTO

BARDONECCHIA

H 21.00

SORTILEGIO

Dopo il Forte di Fenestrelle la magia di Les Farfadais avvolge la Tur d’Amun per un sortilegio di Ferragosto

16-21 AGOSTO

BARDONECCHIA

BARDONECCHIARP FESTIVAL

Uno dei più importanti eventi italiani dedicati all’Arpa Celtica. Masterclass internazionale, concerti, appuntamenti speciali.

27 AGOSTO

FORTE DI FENESTRELLE

h 17.00

SCENARIO GIOVANI

MEMORIE DA SALVARE

C'era una volta la Storia, con la S maiuscola…ma c’erano anche tante piccole storie di un territorio che ha molto da raccontare. Con Loredana Prot.

3 SETTEMBRE

CESANA

H 18.00

MUSIC IN THE STREET

3 ensemble musicali per 3 luoghi suggestivi di Cesana. Divertitevi a girare il paese per scoprire i nostri Artisti!

24 SETTEMBRE

PINASCA

H 17.00

SCENARIO GIOVANI

MONTAGNA E GIOVANI: SI PUO’ FARE!