Moncalieri si trasforma in Hogwarts per un weekend "a scuola di magia"

In questo fine settimana Moncalieri si trasforma in Hogwarts e il Real Collegio Carlo Alberto diventa la casa di Harry Potter. Oggi e domani, venerdì 8 e sabato 9 luglio, è in programma “A scuola di Magia!”, il nuovo appuntamento della rassegna estiva "Ogni passo una scoperta” in programma fino al 23 luglio.

Harry Potter di casa al Real Collegio Carlo Alberto

Le suggestive atmosfere del mondo magico saranno protagoniste di due giorni imperdibili per tutti, grandi e piccini. Sarà il Real Collegio Carlo Alberto a trasformarsi nel Palazzo della Magia, che quest’anno raddoppia la sua permanenza in città, dopo l'esperimento dello scorso dicembre, pronto ad accogliere dalle ore 18 alle 23 tutti coloro che vorranno farsi trasportare in un viaggio fantastico a base di incantesimi, creature bizzarre e personaggi insoliti.

Incontri speciali con civette, allocchi e barbagianni