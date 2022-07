Vanchiglietta, il parco giochi di piazza Chiaves è pronto per essere riaperto

Buone notizie per le famiglie residenti nel quartiere Vanchiglietta a Torino e per le moltissime che transitano ogni giorno su lungo Po Antonelli: il parco giochi di piazza Chiaves, infatti, sta per essere riaperto al pubblico.

Nuovi giochi e nuova pavimentazione

L'annuncio è stato fatto dalla Circoscrizione 7: dopo mesi di chiusura per lavori di manutenzione, il restyling è quasi completato e l'area si appresta ad ospitare nuovi giochi – tra cui un'altalena inclusiva, uno scivolo e alcune molle - e una nuova pavimentazione per la sicurezza dei bambini e delle bambine che la frequenteranno.