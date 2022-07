Chieri, principio di incendio in una carrozzeria a causa di un quadro elettrico

Intervento dei vigili del fuoco del comando di Torino, intorno alle 14, per domare un principio di incendio in una carrozzeria di Chieri, in via Padana inferiore.



Secondo la ricostruzione, un quadro elettrico ha iniziato a bruciare a causa di un malfunzionamento. Sul posto è arrivata la squadra del distaccamento locale, quella dei volontari di Riva presso Chieri e il nucleo nbcr. Le fiamme in breve tempo sono tornate sotto controllo e si sono registrati danni limitati all'attività.