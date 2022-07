Omicidio di Borgo Vittoria: il fermato confessa: "Avevo fumato crack. Mi sono rovinato la vita"

Avrebbe confessato il 20enne fermato per l'omicidio di questa notte in Borgo Vittoria

Si chiama Francesco Lo Manto il ventenne fermato questa mattina all'alba dopo l'omicidio che è costato la vita ad Augusto Bernardi, 56 anni. Erano le 5 di mattina, in piazza della Vittoria (nel cuore del Borgo che porta lo stesso nome): il ragazzo ha confessato, davanti al pm che ha condotto l'interrogatorio.



"Mi sono rovinato la vita", sarebbe stato il senso delle sue parole. Il giovane, assistito dall'avvocato Francesco Rotella, avrebbe detto di aver fatto uso di sostanze stupefacenti, crack in particolare, nel corso della notte. Uscito sul balcone, avrebbe visto il 56enne che gli avrebbe chiesto delle sigarette. Il giovane è quindi sceso e, per motivi da accertare, è nata la colluttazione che è costata la vita alla vittima.



Sul posto sono arrivate le auto della Polizia. Agli agenti il giovane non ha opposto alcuna resistenza.