No all'Esselunga nell'ex Westinghouse. Ambientalisti e associazioni: "Pronti a essere parti civili nel Ream bis"

No all'Esselunga all'interno dell'ex Westinghouse. E le associazioni del territorio - riunitesi nel Comitato Essenon - sono pronte a costituirsi parte civile nel processo Ream bis, che vede come imputati l'ex sindaco Piero Fassino, l'ex dirigente all'urbanistica Paola Virano ed il presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia.