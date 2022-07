Il metallo tedesco non teme il caldo: in piazza d'Armi già lunghe code aspettando i Rammstein

Il metallo tedesco non teme il caldo afoso di questi giorni a Torino, nemmeno sulla spianata di cemento di fronte allo stadio Grande Torino. Sono già in coda da ore, infatti, i primi appassionati che aspettano di assistere questa sera all'unica data italiana del tour dei Rammstein, la mitica band metal originaria della Germania che ha già dovuto rinviare l'appuntamento con i fan italiani a causa del Covid (il concerto era fissato per il 2021).

Una passione senza confini, che non teme il caldo e che porta un centinaio di persone a mettersi già in paziente attesa. Le scene che nei giorni scorsi si erano già visti in occasione del concerto di Vasco Rossi e di altri idoli pop come Cesare Cremonini o Ultimo.



Prosegue insomma l'estate di musica dal vivo a Torino. Una passione già scatenata in primavera con l'Eurovision proprio nel palazzetto a pochi passi dallo stadio. Insomma: una scena che sta diventando quasi abitudine per i quartieri di Santa Rita e Borgo Filadelfia, che dalle prime ore di oggi vedono aggirarsi aspiranti spettatori del concerto con magliette nere, a sfidare i raggi del sole. "Evil German" una delle scritte più gettonate.