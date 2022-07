Cardè piange Adriano, giovane imprenditore appassionato di motocross vittima dell'incidente sulla Sp 663

È Adriano Dutto, residente a Cardè e originario di Villafranca Piemonte, la vittima dell’incidente avvenuto questo pomeriggio, martedì 12 luglio, intorno alle ore 15,50, sulla Moretta-Torre San Giorgio, all’altezza dell’incrocio che porta a Scarnafigi e alla frazione saluzzese Cervignasco.

Per il 28enne è stato fatale lo scontro con un Fiat Doblò mentre si trovava alla guida della sua moto. La dinamica di quanto accaduto resta al vaglio degli inquirenti. Alla guida del mezzo furgonato un uomo di 74 anni di cui non si conoscono le generalità che è stato trasportato in serie condizioni all’ospedale S.S. Annunziata di Savigliano.



La vittima dell’incidente era un grande appassionato di moto cross, disciplina in cui per anni ha gareggiato a livello dilettantistico. Ex dipendente della Maie si era messo in proprio da qualche anno ed era titolare della Mib Sas, azienda operante nel settore dell’impiantistica a biogas per molte aziende agricole del territorio e con diverse maestranze alle sue dipendenze.



Originario di frazione Cantogno si era poi trasferito nel vicino Comune di Cardè dove viveva da anni con la madre Vilma Dalmasso, vicino di casa del sindaco Matteo Morena, più grande di appena un anno rispetto a Dutto.



‘Adriano era un ragazzo d’oro - lo ricorda il primo cittadino Morena -. Sempre sorridente e sereno. Ha sempre partecipato alle nostre feste che sosteneva anche economicamente come sponsor. Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia. Siamo tutti colpiti da questa tragedia’.



Al momento non sono ancora note le date dei funerali.