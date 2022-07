Il Lions Club Moncalieri Host dona alla biblioteca Arduino un gazebo: nasce una nuova area lettura

Un nuovo spazio all'ombra, per studiare e leggere nei giardini della biblioteca Arduino di Moncalieri: è un dono del Lions Club Moncalieri Host il nuovo gazebo, ne potranno beneficiare i frequentatori, che avranno a disposizione un valore aggiunto all'ampio ed accogliente spazio verde di cui dispone la biblioteca.

Da Ezio Gribaudo ai Lions

“Ringrazio il Lions Club Moncalieri Host per il dono del nuovo gazebo, che va ad inserirsi in un contesto quale il giardino della Biblioteca, valorizzandolo in linea con diverse azioni già intraprese nel tempo. Cito solo l’ultima in ordine di tempo: l’installazione e inaugurazione ad aprile del dinosauro realizzato da Ezio Gribaudo – dichiara l’assessore alla Cultura Laura Pompeo – Il giardino della biblioteca ha delle potenzialità ancora in parte da scoprire e mettere a frutto, e che abbiamo fatto rientrare in MonVert: la progettualità complessiva di riordino e valorizzazione del sistema del verde cittadino, che costituisce un’evoluzione delle strategie di Moncalieri Città nel Verde. E che la Compagnia di San Paolo ha ritenuto meritevole di essere finanziata con 80.000 euro di fondi legati al bando Next Generation We”.