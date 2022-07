Ripescati 220 chili di rifiuti dal Po: nel fiume bici, guarnizioni e bottiglie di plastica

Duecentoventi chili. È questo il quantitativo di rifiuti recuperati questa mattina dagli addetti Amiat nel fiume Po , tra il ponte di corso Regina Margherita e quello della Gran Madre. Negli scorsi giorni alcuni cittadini avevano segnalato al Comune la presenza di guarnizioni nel greto del corso d'acqua, all'altezza di via Sineo, vicino all'ospedale Gradenigo.

Bici in sharing, sedia e bottiglie

L'assessore all'Ambiente Chiara Foglietta ha chiesto così agli operatori ecologici di intervenire e, approfittando del lavoro - e della secca del fiume -, di asportare i rifiuti presenti lungo il Po nel tratto tra piazza Vittorio e corso Regina. In tutto Amiat ha raccolto 220 chili di spazzatura, tra cui quattro biciclette in sharing, una sedia, alcuni tubature di varie dimensioni, bottiglie di plastica e vetro sparse lungo l'argine di questo tratto centrale del fiume.

Foglietta: "Serve lavoro di sensibilizzazione"

"Quanto lavoro di sensibilizzazione e cura dobbiamo ancora fare - commenta Foglietta - perché non si debba intervenire a posteriori". Si tratta solo dell'ultimo intervento in ordine di tempo: lo scorso 1° marzo il Comune aveva promosso una pulizia straordinaria dell'alveo del fiume, dove erano stati raccolti ben 20 sacchi di bottiglie di plastica, bici, monopattini, batterie per auto ed altro ancora.