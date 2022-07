Paura a Nichelino, minaccia i genitori (e poi i carabinieri) con un coltello: bloccato e portato in ospedale

Attimi di paura nel pomeriggio di ieri, martedì 12 luglio, in via Mascagni a Nichelino. Un uomo ha iniziato ad urlare frasi sconnesse, ma soprattutto ha cominciato a minacciare tutti con un coltello, compresi i genitori.

La situazione ha rischiato di degenerare quando, nonostante l'arrivo dei carabinieri, ha iniziato a prendersela e a minacciare anche i militari dell'Arma. Alla fine l'uomo è stato bloccato e poi condotto in ospedale al Santa Croce di Moncalieri per gli esami di rito.

Non è ancora chiaro se soffrisse di qualche disturbo, saranno i sanitari a decidere se è necessaria una cura specifica. Dopo attimi di terrore, alla fine è tornata la calma in via Mascagni.