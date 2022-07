Nuovi scarichi dell'acqua e pavimentazione, da San Secondo a Benefica e Brunelleschi restyling per i mercati

Per questi ultimi tre, così come per San Secondo, i lavori sono in fase di affidamento: è prevista la realizzazione degli scarichi dell'acqua, così come lo spostamento di alcuni pozzetti idrici. Alla fine degli interventi verrà messa a posto anche la parte superficiale.

In piazza Benefica nuovi giardini

E per quanto riguarda piazza Benefica, la riqualificazione non si ferma qui. Nel 2023 Palazzo Civico intende spendere 600mila euro per la manutenzione straordinaria di quei mercati che non sono rientrati nei finanziamenti dei fondi Pnrr. L'area per lo shopping degli appassionati di abbigliamento e calzature firmate vedrà una riqualificazione anche delle aiuole e generale. Il prossimo anno è prevista anche la sistemazione di corso Palestro, altra meta irrinunciabile per chi cerca vestiario: l'arteria a pochi passi da piazza Statuto prevede adeguamenti igienico sanitari e la sistemazione dell'area di vendita.

Crema: "Capire le vere condizioni di salute dei mercati rionali"

"Come 3° Commissione - commenta il Presidente Pierino Crema - ora possiamo proseguire un lavoro di approfondimento con le Circoscrizioni, per capire lo stato di salute dei mercati rionali. Alcuni sono in ottima salute, altri in sofferenza". "L'obiettivo - aggiunge - è di aggiornare il piano mercati e dove possibile proporre dei correttivi".