Askatasuna, la Procura di Torino chiede il rinvio a giudizio per 28 esponenti

La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio di 28 fra leader e attivisti del centro sociale Askatasuna.

Associazione sovversiva tra i reati contestati

L'udienza preliminare è in programma il 29 luglio. La richiesta era stata inoltrata lo scorso 11 luglio e fra i reati contestati c'era l'associazione sovversiva.

Al momento non è chiaro se la procura, alla luce della recente pronuncia del tribunale del riesame, che ha ipotizzato l'associazione per delinquere, modificherà la contestazione.

FdI: "In 26 anni il Comune non ha mai presentato querela"

"In 26 anni di occupazione abusiva le giunte di centrosinistra e pentastellate non hanno mai provveduto a formalizzare una denuncia-querela contro l’invasione dell’immobile comunale di corso Regina, trasformato impunemente dagli antagonisti in centro sociale occupato e base per tante violenze politiche", hanno commentato l'assessore regionale Maurizio Marrone e il consigliere comunale Enzo Liardo, entrambi di Fratelli d'Italia.