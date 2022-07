Controlli contro la malamovida in Vanchiglia, Quadrilatero e San Salvario: multe per 5 locali

Controlli nel weekend in alcune zone più "vivaci" di Torino dal punto di vista della movida. Gli agenti di Polizia, in particolare, si sono concentrati nei quartieri di Vanchiglia e San Salvario e nell’area del Quadrilatero.

Complessivamente sono stati controllati venti esercizi pubblici. Cinque locali, due in piazza Vittorio Veneto, uno in via Matteo Pescatore, uno in via Maria Vittoria e uno in via Belfiore, sono stati multati per schiamazzi, in violazione del regolamento di Polizia Urbana, per l’importo di 140 euro.