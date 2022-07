Venerdì 22 luglio un concerto in uno dei luoghi più affascinanti del nostro territorio: il Castello della Manta

Venerdì 22 luglio, ore 18 per la prima volta Jazz Visions porterà un concerto in uno dei luoghi più affascinanti e ricchi di storia del nostro territorio: il Castello della Manta . Fortezza medievale dal fascino severo che si staglia sullo sfondo del Monviso, custodisce nel suo salone baronale una delle più stupefacenti testimonianze della pittura tardogotica profana, ispirata ai temi dei romanzi cavallereschi.

Il parco antistante il castello ospiterà tre musicisti formidabili: il sassofonista e clarinettista Guido Bombardieri , presenza fissa nelle grandi formazioni di Mauro Ottolini, Fausto Beccalossi , considerato uno dei massimi specialisti in campo internazionale della fisarmonica, voluto dal grande chitarrista Al Di Meola per il suo tour mondiale e Giulio Corini , uno dei migliori contrabbassisti della nuova generazione del jazz italiano.

La loro musica è costruita intorno ad atmosfere inusuali e profondamente intime che si accompagnano ad un forte senso del ritmo e della melodia, in cui fanno capolino tanghi argentini, motivi folk, suggestioni di suoni antichi di clarinetto e fisarmonica che si trasformano in attualità, mentre viene evocato lo spirito di Gorni Kramer, fisarmonicista che sdoganava i brani standard provenienti da oltreoceano, inserendoli in qualcosa di profondamente legato alla nostra cultura melodica.