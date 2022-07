La crisi di Governo vista da Torino: "Ingiustificata e da irresponsabili: Draghi resti" [VIDEO]

"Draghi resti con un'agenda precisa"

"Draghi rimanga, con un'agenda precisa e definita", dice il governatore, Alberto Cirio. "I danni reali si possono vedere già da cosa è successo ieri, con i miliardi bruciati in borsa, per una scelta assurda del Movimento Cinque stelle. Mettere in discussione il governo in questo preciso momento storico con tutto quello che abbiamo impostato di lavoro comune è da irresponsabili. Spero che i prossimi giorni possano portare una stabilità e una prospettiva. Anche se resta l'inaffidabilità di chi mette in crisi il Paese per l'inceneritore di Roma".