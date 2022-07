Con Piazza Ragazzabile i giovani regalano nuova vita a giardini e spazi pubblici di Moncalieri

Si è conclusa nei giorni scorsi a Moncalieri la quinta edizione di Piazza Ragazzabile, il progetto che ha visto coinvolti tanti ragazzi dai 14 ai 18 anni che, in sella alle loro biciclette, si sono presi cura degli spazi pubblici della città.

Giardini, panchine e marciapiedi rimessi a nuovo

Giardini, parchi, panchine, ringhiere, marciapiedi e molti altri luoghi sono stati al centro degli interventi. L'opera più significativa è stato il murales dipinto sulle pareti della ferrovia in via Lagrange, a poca distanza dal PalaExpo, in cui i ragazzi hanno voluto lanciare un messaggio importante, dipingendo i pregiudizi che spesso gli vengono attribuiti: odio, violenza e discriminazione.

Murales contro odio e discriminazione in via Lagrange

E' stato un inno, invece, alle parole che più hanno voluto dimostrare di sentire loro, valori come uguaglianza, libertà, rispetto, ascolto, empatia e pace, un concetto tornato di stringente attualità, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. "Grazie ragazzi, siete un esempio di cui la Città è orgogliosa", ha detto il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna.

Montagna: "Troppi pregiudizi nei confronti dei giovani"