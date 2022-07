La denuncia del Nursind: "A Chivasso positivi ricoverati in reparti Covid free"

Minaccia di rivolgersi anche al prefetto Raffaele Ruberto il Nursind, sindacato delle professioni infermieristiche, dopo l'ultima criticità che sarebbe emersa all'ospedale di Chivasso.

La denuncia del sindacato

A inizio luglio il Nursind aveva scritto ai vertici dell'Asl To4 per segnalare il problema legato al ricovero di pazienti covid positivi all'interno dell'Unità Operativa Terapia intensiva cardiologica Covid free. Ora la problematica, secondo il sindacato, si è estesa ad ulteriori reparti.

"Rispetto ai precedenti periodi estivi, il numero di pazienti covid è aumentato - fanno sapere dal Nursind - la commistione di pazienti positivi e negativi è una scelta azzardata e pericolosa". Il sindacato ha chiesto un incontro urgente all'Asl To4: "In assenza di risposte ci rivolgeremo alla prefettura".

La replica dell'Asl To4: "Situazione figlia di una criticità temporanea"

L'Asl To4, in merito alla segnalazione del Nursind, ha fatto sapere che l'attivazione di posti letto Covid all'interno dei reparti free "è stata determinata da un improvviso picco di iper afflusso di pazienti positivi con necessità immediata di ricovero". Le direzioni mediche ospedaliere, verificata l'impossibilità di ampliamento immediato dell'area Covid, "hanno identificato alcuni pazienti, selezionati per assenza di sintomatologia, che sono stati collocati in apposite aree nel rispetto delle normali misure di protezione a tutela della prevenzione di ulteriori focolai".

La direzione dell'Asl To4 sottolinea che non si è trattato "di una scelta organizzativa definitiva ma di un'azione di risposta a una criticità temporanea".