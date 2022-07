"Houston, abbiamo un problema?": l'astronomia protagonista di Settimane della Scienza a Torino

È facile pensare che l’astronomia, con tutta la sua spettacolarità, sia una scienza immune da fallimenti. Ma come ogni altra impresa umana, anche l’astronomia ha una storia costellata di successi ed errori che però, talvolta, hanno avuto un impatto straordinariamente benefico sulla nostra società. Sono infatti molte le cose che, proprio andando storte, hanno portato ad alcuni dei più grandi successi della scienza: dal programma Apollo cominciato con un fallimento epocale – la morte dei tre astronauti di Apollo 1 poi terminato portando a casa la più grande impresa di tutti i tempi, i primi esseri umani sulla Luna - al telescopio spaziale Hubble, il più avanzato mai realizzato, lanciato però nello spazio con un difetto di costruzione che lo rendeva inutilizzabile. Ebbene, gli algoritmi sviluppati per risolvere il problema sono stati poi applicati alla medicina diagnostica per individuare più tempestivamente i tumori e salvando così vite umane.