Botte e sangue, rissa tra i pusher terrorizza i condomini di corso Giulio Cesare: "Ora basta"

Ancora una notte di sangue, ancora una notte in bianco con la paura che la violenza arrivi dentro casa. Visto che si ferma appena sotto, nell’androne del palazzo. Non sembra esserci pace per i residenti di corso Giulio Cesare, dopo l’ennesimo episodio di cronaca avvenuto ieri, quando al civico 64 ha avuto luogo una rissa violenta tra spacciatori.

Botte, sangue e vetri rotti

Botte, sangue, vetri infranti e urla. I pusher hanno spaccato il vetro dell’ingresso del condominio e uno dei tanti soggetti coinvolti è rimasto gravemente ferito. L’intervento della polizia ha sedato gli animi, ma il risveglio, questa mattina, non è stato dei migliori: ad accogliere i condomini, esasperati, schizzi di sangue ovunque. Sul marciapiede, sul pavimento.

Marino (FdI): "Situazione insostenibile"

“Come capogruppo di Fratelli d'Italia continuo a sostenere che questa situazione stia toccando dei livelli assurdi: la gente relegata all'interno delle proprie abitazioni, mamme terrorizzate quando sono in giro con i propri figli, negozianti che ogni giorno temono vetrine sfondate e negozi rapinati” afferma Verangela Marino.

“Nel frattempo qualcuno pensa ad andare ai festival, a tagliare nastri e a strimpellare con la chitarra in centro, ignorando ciò che si verifica in alcuni quartieri di Torino” prosegue la capogruppo di FdI in Circoscrizione 6. “È ora di dire basta e se coloro che dovrebbero rappresentare tutti i cittadini di Torino non hanno alcuna intenzione di tutelarli, sarebbe opportuno che rivedessero la loro politica relativa ad alcuni quartieri” conclude Marino.