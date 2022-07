Lutto nel mondo dell'arte, addio a Ezio Gibaudo

La città di Torino perde un pezzo della sua storia dell’arte. Se n’è andato nella serata di ieri, a 93 anni, l’artista Ezio Gribaudo.

Solo a maggio, era seduto in prima fila a Palazzo Reale per inaugurare la mostra “Animali a corte” che ospita ancora fino al 16 ottobre la sua opera “Stegosauro”, mentre meno di un mese fa aveva inaugurato il "Dinosauro" per il giardino della biblioteca civica Arduino di Moncalieri, insieme alla figlia Paola.

“Ciò che intendo trasmettere – spiegava allora Gribaudo - è la volontà di una comunicazione artistica accessibile. Occorre parlare ai ragazzi, alla collettività intera, senza aver paura di sentirsi sminuiti nel proporre opere di immediato impatto. La libera fruizione dell’arte deve appartenere a tutti, come un bene essenziale più che mai necessario nel tempo in cui viviamo”.

Fino all’ultimo Gribaudo ha sostenuto la sua arte, al servizio della quale ha trascorso una vita intera. Classe 1929, si era formato all’Accademia di Brera, ma si era poi specializzato in architettura al Politecnico di Torino, la sua città natale che amava e in cui ha trascorso gli anni più intensi di lavoro.

Nel corso della sua vita ha avuto modo di collaborare con Chagall, de Chirico, Fontana, Peggy Guggenheim, Miró, Moore. Dal suo studio, con vista sulla Gran Madre, osservava la città e da essa traeva ispirazione. “La bellezza ci salverà”, era il suo motto, diventato anche titolo della sua biografia edita Skira, pubblicata proprio nei mesi scorsi.

Pittore, scultore ma anche editore, Gribaudo ha pubblicato diversi libri e ha seguito la direzione nelle Grandi Monografie Fabbri Editori (1966-1990), include varie voci di maestri dell’arte moderna tra cui Bacon, Botero, Burri, Duchamp, Guttuso, Manzù e Savinio.

Artista eclettico, nel suo portfolio ci sono lavori che spaziano dalla grafica alle tecniche miste. Ogni aspetto investigato dalle sue opere viene filtrato dalle stesse opere attraverso una precisa scelta estetica e un attento processo conoscitivo che comprende testi letterari e giornalistici trattati come opere d’arte

Tanti i temi affrontati nel corso della sua carriera dai simboli del Concilio, passando per i cieli fino ai dinosauri. Le sue opere si trovano tra gli altri al MoMA di New York, ma anche nella sua Torino all’Accademia Albertina di Belle Arti e al Museo Nazionale del Risorgimento.

La camera ardente di Ezio Gribaudo sarà allestita nel Salone d'onore dell'Accademia Albertina, di cui era presidente onorario, domani dalle 10 alle 13. I funerali si terranno giovedì 21 luglio alle 10.30 nella Chiesa della Gran Madre.

La Fondazione Giorgio Amendola ha voluto esprimere il suo più profondo dolore per la scomparsa del maestro: " Una perdita che impoverisce tutto il mondo dell'arte e della cultura, torinese e nazionale. Ci legava a Gribaudo una profonda amicizia, nata in anni di collaborazione e culminata nel 2015 in una bellissima mostra antologica dal titolo "Grandi formati e altre partiture" curata dal nostro compianto direttore Loris Dadam. Il nostro affettuoso abbraccio va ai familiari, agli amici e a tutti coloro che lo hanno apprezzato e amato".