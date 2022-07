Pappagallo lasciato sul balcone senza acqua e cibo

Abbandonato sul balcone di casa senza né cibo né acqua. E’ successo non a un cane, ma a un pappagallo questa volta, per fortuna salvato dai Vigili del Fuoco e dalla polizia municipale di Torino. La povera bestiola si trovava al terzo piano di via Verolengo mentre il proprietario si trovava in ferie. Un vicino ha notato il pappagallo lasciato da solo al sole e ha chiamato subito le forze dell’ordine. I vigili sono entrati nell’appartamento e hanno salvato l’animale che ora è stato affidato alle cure del Canc di Grugliasco.