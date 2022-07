"Caldo soffocante e ritmi insostenibili", a Mirafiori gli operai incrociano le braccia

"Ritmi di lavoro troppo intensi che con il caldo insopportabile di queste settimane procura moltissimi disagi", spiegano dalla Fiom Cgil in una nota ufficiale. E Gianni Mannori, responsabile Fiom di Mirafiori aggiunge: "Stiamo ancora aspettando che la dirigenza chiami i rappresentanti dei lavoratori per trovare delle soluzioni e alleviare il disagio in officina. In questi giorni di caldo torrido, all’interno della fabbrica si raggiungono temperature altissime e il lavoro in catena di montaggio ha dei ritmi troppo elevati. Le persone non ce la fanno, stanno patendo, hanno in media 54 anni e nonostante ci mettano tutto l’impegno possibile non riescono a stare dietro la produzione".