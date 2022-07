Moncalieri, tolleranza zero per la 'sosta selvaggia': fioccano le multe della Polizia locale

Il fenomeno della 'malasosta' imperversa in molte città, ma a Moncalieri aveva raggiunto livelli di guardia, così da giorni la Polizia locale ha scelto di adottare la tolleranza zero, con decine di multe rifilate a tutti coloro che parcheggiando in maniera selvaggia ostacolano il passaggio dei mezzi pubblici o impediscono alla auto di transitare o spostarsi.

Multe rifilate anche su indicazione dei cittadini

Gli uomini del comando di piazza Vittorio infatti hanno sanzionato moltissimi veicoli, agendo anche su segnalazione degli stessi cittadini, che hanno contattato il centralino per indicare la posizione di quelle macchine che occupano magari gli stalli riservati ai disabili o impediscono ad un pullman di proseguire la sua corsa.

Ed allora ecco che, dopo che a seguito delle telefonate al comando, gli agenti si recavano sul posto e trovavano situazioni di illegalità, partivano le multe e in qualche caso veniva richiesto anche l'intervento del carro attrezzi, per spostare i mezzi più ingombranti.

Intensificati i controlli nelle ultime settimane

Gli autori di plateali soste selvagge, a fronte anche di un intensificarsi dei controlli della Polizia locale, sono destinati ad avere vita sempre più dura. Moncalieri ha scelto di adottare la linea dura per cercare di stroncare un mal costume ancora troppo diffuso.