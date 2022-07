A Torino è emergenza caldo, il Comune attiva l'assistenza a casa per gli anziani: richieste raddoppiate

A Torino, così come nel resto d'Italia, è emergenza caldo. E con i vicini ed i figli in vacanza, molti anziani non sanno a chi chiedere una mano per fare la spesa, comprare le medicine o farsi accompagnare ad una visita. Oppure hanno bisogno di una medicazione, di fare un'iniezione o farsi misurare la pressione. O semplicemente non possono uscire di casa per il caldo eccessivo.